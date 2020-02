Covid-19. Cidadão português infetado pode ser transferido para hospital na terça-feira

O português infetado com coronavírus, isolado no navio no Japão, vai ser transferido para um hospital na terça-feira, segundo a confirmação dada à RTP por Adriano Maranhão. No entanto, Emmanuelle, casada com este cidadão português, diz que essa informação não está confirmada.