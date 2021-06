Covid-19. Cinco mortes em dois milhões de pessoas com vacinação completa

Dos 1231 casos de Covid-19 em pessoas com a vacinação completa há mais de 14 dias,, adiantou nas últimas horas a Direção-Geral da Saúde.

Quatro das cinco pessoas que morreram tinham 80 ou mais anos de idade.



, pelo que se continuam a recomendar as conhecidas medidas de precaução”, enfatiza a DGS, para apontar que são mais de dois milhões as pessoas que completaram, no país, o esquema vacinal há mais de 14 dias.

Relativamente ao total de internados com diagnóstico principal de Covid-19, despois de completarem a vacinação, 77 por cento têm mais de 80 anos.



“Todos os casos de infeção por SARS-CoV-2 são encaminhados por equipas médicas e de Saúde Pública, seguindo os normativos em vigor da DGS. Este seguimento clínico é independente do estado vacinal da pessoa. Em casos particulares, nas pessoas com esquema vacinal completo, a equipa médica ou de saúde pública pode requerer investigações suplementares, como a sequenciação genética do vírus”, indica a Direção-Geral da Saúde.



A estrutura renova o, assim como “ao papel pedagógico dos órgãos de comunicação social nesse sentido”.