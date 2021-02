Covid-19. Com 10 anos, Pedro passou duas semanas nos cuidados intensivos do Hospital da Estefânia

Uma criança de dez anos com covid-19 teve de estar três semanas internada, no hospital Dona Estefânia. Grande parte do tempo foi passado nos Cuidados Intensivos, por causa de uma infeção grave. A doença provocou-lhe uma atrofia muscular e uma fadiga que teima em não desaparecer. O Pedro começa agora uma nova fase na recuperação da doença.