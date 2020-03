Covid-19. Comissão Nacional de Proteção Civil ativada em permanência

A garantia foi dada na última noite pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



Motivo: o surto do novo coronavírus.



Aquele membro do Governo explicou que o plano é de contenção e que as medidas necessárias estão a ser tomadas.



Palavras de Eduardo Cabrita depois de uma reunião em que estiveram forças de segurança, INEM e muitas outras instituições ligadas à saúde e segurança.



Os governos regionais dos Açores e Madeira participaram por videoconferência.



Situação global



Em Portugal são quatro os casos de infeção por coronavírus até agora reportados.



Em Espanha foi confirmada a primeira morte. Trata-se de um caso que só agora é conhecido mas que remonta a 13 de fevereiro.



As autoridades dizem que foi possível saber deste caso após uma investigação retrospetiva.



O ministério da Saúde espanhol deu conta de que existem atualmente 150 casos de coronavírus. Madrid é a região com mais casos.



Quanto a números globais… mais de 3 100 pessoas morreram, perto de 93 mil, estão infetadas, 48 mil, conseguiram recuperar.



Insólito na Austrália



Supermercados australianos anunciaram limites à compra de papel higiénico depois de uma corrida às lojas ter causado problemas em vários locais, perante o aumento no país de novos casos de Covid-19.



O pânico generalizado levou a população a esgotar os “stocks” de papel higiénico, toalhetes e desinfetante para as mãos.



Uma situação que, no mundo “online” provocou o ridículo com pacotes de papel higiénico, que normalmente custam cerca de quatro euros, à venda na plataforma “Gumtree” por preços entre 40 e 800 euros.



A Austrália registou até ao momento 38 casos e uma morte devido ao Covid-19, com 15 casos em Nova Gales do Sul e 10 no estado de Victoria.



O responsável da Organização Mundial de Saúde em Timor-Leste apelou hoje aos líderes do país para que intensifiquem as campanhas de informação sobre o novo coronavírus, acelerando os preparativos para o caso da doença chegar ao país.