Covid-19. Confirmados 45 casos positivos de Covid-19 em Lar do Barreiro

Trinta e um utentes e 14 funcionários do Lar de São José, no Barreiro, testaram positivo para a Covid-19. As autoridades acreditam que o surto está sob controlo. Três utentes foram internados. A provedora da Casa da Misericórdia do Barreiro, a que o Lar pertence, falou com a RTP.