Covid-19. Conselho de Ministros decide medidas da nova fase do desconfinamento

No caso das lojas é obrigatório o uso de máscara e poderão funcionar a partir das 10h00, e no que toca aos restaurantes, não poderão ultrapassar os 50% de lotação, mas podem funcionar até às 23h00, com condições específicas.Também, prevê o Governo no plano para o desconfinamento.

Reuniões preparatórias



O Governo, o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, os líderes partidários com representação parlamentar, bem como os líderes das confederações patronais e das estruturas sindicais participaram na quinta-feira, em Lisboa, em mais uma apresentação sobre a situação epidemiológica decorrente da pandemia de Covid-19.Esta foi a sexta reunião alargada no Infarmed sobre a evolução da covid-19 em Portugal e a primeira após o fim do estado de emergência, que vigorou em Portugal entre 19 de março e 02 de maio, do qual se transitou para uma situação de calamidade, após o qual se iniciou (em 4 de maio) uma reabertura gradual das atividades e estabelecimentos encerrados devido ao surto.À saída, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que Portugal tem registado um "desconfinamento muito contido" que não permite ainda "conclusões firmes" sobre a reabertura gradual de atividades e estabelecimentos encerrados devido à Covid-19.