Covid-19. Conselho Nacional de Saúde critica ausência das associações de doentes das tomadas de decisão

Há ainda reparos relacionados com os lares e a linha SNS 24.



A entidade defende que é urgente conhecer os planos específicos para mitigar o impacto da pandemia no bem estar das pessoas que viram reduzido o seu rendimento devido a situações de desemprego com impacto na saúde física e mental.



Devem ser ainda mantidas e até melhoradas as condições de acesso de forma digital aos cuidados de saúde desde que seja garantida a privacidade e a qualidade da prestação

desses cuidados.



O CNS defende ainda que deve ser melhorada a comunicação de risco, que deve ser transparente, inclusiva e adaptada aos vários públicos-alvo.