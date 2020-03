COVID-19: Costa remete para quinta-feira decisão sobre eventual encerramento de escolas

"Haverá a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública, amanhã (quinta-feira) de manhã temos uma reunião do Conselho de Ministros e nessa altura serão adotadas as orientações que tivermos de adotar", declarou António Costa.O chefe do Governo português falou aos jornalistas depois de um jantar com Angela Merkel na Chancelaria Federal, em Berlim, em que se abordou, também, a situação do novo coronavírus.António Costa defendeu a importância de o sistema político "ter a humildade de ouvir os técnicos e agir em função daquilo que é o aconselhamento técnico."

Ainda sobre o eventual fecho dos estabelecimentos de ensino, o chefe do executivo assegurou que "esta noite não vai ser seguramente decretado nada", destacando que a decisão de encerrar ou não escolas não se prende com o impacto que essas medidas possam ter na economia.





c/Lusa