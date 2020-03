Covid-19. Dar sangue é urgente

O organismo, presidido por Maria Antónia Escoval, reconheceu também “uma redução” na reserva estratégica nacional de sangue, acompanhada de “uma diminuição de 22 por cento no número de colheitas realizadas”.





No entanto, o organismo público garantiu que as necessidades imediatas estão asseguradas.





A reserva estratégica nacional de sangue contempla quatro níveis de alerta no seu plano de contingência: verde, amarelo, laranja e vermelho, sendo este último o mais grave ativado quando as reservas do país não forem além de três dias.

Por agora, o alerta amarelo levou já a um reforço de medidas do IPST.





“Envolve o reforço do envio de SMS (mensagens curtas via telemóvel) de convocatória de dadores ativos, o reforço do planeamento das sessões de colheita com alargamento dos horários e o agendamento prévio com hora marcada, que permite não ter tantos dadores em simultâneo nos locais fixos de colheita, sendo um garante de segurança para profissionais de saúde e dadores”, adiantou.