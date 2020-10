Covid-19. De norte a sul do país, vários outros surtos

Também um centro social no Carregado, Alenquer, tem 29 pessoas infetadas - 17 residentes e 12 funcionários.



No lar de São Domingos, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, há registo de 35 casos positivos - 26 utentes e nove funcionários. A população do concelho está apreensiva com o aumento de infenções.



Um dos caso preocupante é em Sever de Vouga. A associação Pró Cidadão Deficiente tem 65 casos positivos - 45 utentes e 20 funcionários. O surto afeta várias valências da instituição.



Na Guarda há mais um lar com casos de infeção. A fundação João Bento Raimundo tem 26 utentes positivos e cinco funcionários.



No Lar Mansão S. José em Beja subiu para três o número de mortos. Duas idosas que estavam internadas morreram esta quinta feira de manhã.