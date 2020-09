Covid-19. Desporto escolar ainda espera por novas regras

Enquanto não saem as novas regras, valem as orientações gerais emitidas para as aulas de Educação Física e Desporto Escolar.Os professores, enquanto esperam, têm estado a adaptar os treinos, para minimizar os riscos de contágio.Contactado pela Antena 1, o Ministério da Educação responde que "está a ser ultimado o Plano de Retoma do Desporto Escolar, com orientações relativamente ao desenvolvimento das atividades desportivas, incluindo competições".

A tutela garante ainda que vai acompanhar "o que vier a ser determinado, pelas autoridades de Saúde, para o desporto extra-escolar."





Jornalista Sandra Henriques.