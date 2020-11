Covid-19. Detetado um surto com 130 casos em lar da Guarda

Foram testadas as 187 pessoas que se encontram no lar.



A maior parte dos casos positivos estão assintomáticos ou com sintomas muito ligeiros.



O lar São João de Deus já reforçou a equipa de trabalho e reajustou o plano de contingência com a criação de novos circuitos para conter este surto.