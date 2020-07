Covid-19. Detetados vários casos positivos numa fábrica de conservas de Vila do Conde.

As autoridades de saúde estão a acompanhar o surto e a testar todos os que estiveram em contacto com as pessoas infetadas. A informação foi confirmada pela Administração Regional de Saúde do Norte. A empresa situa-se nas Caxinas e tem 170 trabalhadores. A jornalista Sónia Silva está no local e atualizou as informações.