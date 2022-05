Covid-19. DGS apela à vacinação de quem ainda não tem dose de reforço

"Estamos a programar a vacinação do outono/inverno, prevendo que este vírus possa ter um comportamento também sazonal e que no inverno vamos ter uma vaga", adiantou ainda Graça Freitas, em entrevista à RTP.



A responsável apelou à continuação das medidas de prevenção da doença, como o uso de máscara, especialmente quando se está com pessoas mais velhas e mais vulneráveis.