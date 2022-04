Covid-19. DGS continua a aconselhar uso de mascara e muita cautela

Razão válida para a Direção Geral da Saúde aconselhar cautela nos encontros familiares durante o período da Páscoa.

Apesar de estar a diminuir o índice de transmissão do vírus, e de também haver uma tendência de queda na mortalidade atribuída à doença, as autoridades de saúde fizeram uma conferência de imprensa, para lançar um apelo à precaução.





Num balanço da situação epidemiológica, Graça Freitas disse que o número de novos casos de covid-19 nos últimos sete dias ainda rondou os 60 mil, um número superior aos picos das curvas epidémicas anteriores, exceto no último Inverno.



“Ainda estamos longe de chegar a uma atividade baixa que permita chegar a um nível seguro” que permita “ter um verão descontraído e seguro”, afirmou Graça Freitas, considerando que apesar de estável e com tendência decrescente, a incidência do coronavírus SARS-CoV-2 ainda está elevada, assim como a transmissibilidade.