Covid-19. DGS recomenda quarta dose da vacina para pessoas com imunosupressão grave

Segundo as autoridades de saúde, o objetivo é aumentar a proteção de transplantados, pessoas com VIH, doentes oncológicos e outras doenças autoimunes.Esta recomendação da DGS está em linha com a orientação da Agência Europeia do Medicamento.No entanto, o regulador europeu sublinha que ainda não existem dados suficientes para sustentar a toma generalizada de uma quarta dose.“A vacinação com dose adicional foi anteriormente recomendada à população com imunossupressão grave, de forma a possibilitar um nível de proteção adequado e idêntico ao esquema vacinal primário da população em geral”, refere uma nota da DGS.

Apelo à dose de reforço nas grávidas

A DGS faz também um apelo à dose de reforço nas grávidas.







Atualmente, em Portugal, a dose de reforço é recomendada para pessoas com 18 ou mais anos de idade, estando já as grávidas incluídas na população abrangida.







“Para a proteção atempada, a Norma salvaguarda, ainda, que a vacinação na grávida é prioritária, pelo risco acrescido de complicações relacionadas com a COVID-19 neste grupo”, refere a nota.





A norma agora publicada, a Norma 002/2021 da DGS, inclui também orientações sobre a transcrição dos atos vacinais noutros países e completude dos esquemas vacinais primários iniciados e a administração de doses de reforço subsequentes, com efeito a partir de 17 de fevereiro de 2022.







Segundo os dados de quinta-feira da DGS, até quarta-feira tinham recebido a dose de reforço, que está atualmente recomendada para pessoas com 18 ou mais anos de idade, incluindo grávidas, um total de 5,7 milhões de pessoas.