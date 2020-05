Covid-19. Distribuídas em Lisboa 15 mil refeições por dia a carenciados

“Desde o início do estado de emergência (devido à pandemia de covid-19), a CML tem estado a multiplicar a sua capacidade de produção e distribuição de refeições. Utilizando os meios ao seu dispor, nomeadamente as cozinhas das escolas básicas que se encontram encerradas, a CML está atualmente a produzir cerca de 15 mil refeições por dia”, é referido num comunicado do gabinete do vereador responsável pelos pelouros da Educação e Direitos Sociais da autarquia, Manuel Grilo.



Este reforço na produção e distribuição de refeições representa por mês um investimento de 1,5 milhões de euros, de acordo com a autarquia.



As cerca de 15 mil refeições são distribuídas em mais de 4.800 "kits" de alimentação, com a ajuda de vários parceiros, entre os quais a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Em três pontos da cidade, as refeições são distribuídas pelas Forças Armadas e nas escolas “são centenas as famílias” que acedem a essa ajuda para os filhos, “com escalão A ou B da ação social escolar”, indica o gabinete do vereador Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS).



“Nos centros de acolhimento de emergência para as pessoas em situação de sem abrigo, que abrigam hoje centenas de pessoas, também são distribuídas refeições diariamente, entre pequeno-almoço almoço, lanche, jantar e ceia”, lê-se na nota.



Além disso, foi também ativada a rede do Projeto Radar para, com as Juntas de Freguesia, distribuir centenas de refeições a idosos isolados.



“A cada semana, são mais de 70 mil refeições distribuídas pela cidade. Diversificando as formas de distribuição, esta resposta tem de continuar a ser dada nos próximos meses por uma razão simples: a fome não pode voltar a Lisboa e quem o pode garantir é a resposta pública”, refere o vereador responsável pelo pelouro da Educação e Direitos Sociais, citado no comunicado.