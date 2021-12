Covid-19. Doze mortes e menos internamentos em 24 horas

As regiões do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Algave registaram três vítimas mortais. Na região do Norte morreram duas pessoas e uma nos Açores.





Foram confirmados 5.062 novos casos, num total de 1,220.836 casos. A autoridade de saúde revela que ficaram sob vigilância 1.508 pessoas, num total de 99.081 casos.





O boletim da DGS aponta ainda para 34 novos casos ativos, num total de 70.440 casos.





Estão internadas menos 38 pessoas, em comparação com quinta-feira. Neste momento, estão internadas 905 pessoas. Nas unidade de cuidados intensivos estão internadas 147 pessoas.