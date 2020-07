Covid-19. Duarte Cordeiro admite que respostas na região de Lisboa não foram suficientes

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares admite que as respostas existentes na região de Lisboa e Vale do Tejo não foram suficientes para fazer frente ao aparecimento de vários surtos de covid-19. Duarte Cordeiro, em declarações à agência Lusa, diz que Governo tomou medidas para resolver a situação mal percebeu essa incapacidade e agora os resultados estão à vista.