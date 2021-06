Covid-19. Duarte cordeiro alerta para os riscos das variantes do vírus e a não vacinação

O coordenador da resposta à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo diz que é "prudente" o cancelamento de festejos na capital. Duarte Cordeiro recorda que a pandemia ainda não acabou e apela a uma maior testagem nas faixas etárias mais expostas ao vírus. Ainda assim, considera legítima a realização do S. João no Porto, desde que com regras definidas.