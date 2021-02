Covid-19. Duas novas equipas de médicos e enfermeiros estrangeiros vão ajudar Portugal

Mais duas equipas de médicos e enfermeiros estrangeiros vão ajudar Portugal no combate à Covid-19. Agora são profissionais de França e do Luxemburgo e vão ser colocados no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e no do Espírito Santo, em Évora.