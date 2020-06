Covid-19. Empresários manifestam-se pela reabertura de bares e discotecas

A manifestação "O silêncio da noite... à procura de respeito e respostas" foi marcada através das redes sociais pelo coletivo "O silêncio da noite", que junta proprietários de bares, discotecas, agência e artistas.



O protesto prevê uma concentração às 14h00 junto às Docas de Lisboa, seguida de uma caminhada até à Assembleia da República, para uma manifestação agendada para as 15h00.



No grupo criado para o efeito nas redes sociais mais de 250 perfis tinham assinalado até ao fim da tarde de quarta-feira que iriam participar no protesto.



"Depois de várias semanas de reivindicação, continuam a deixar-nos em silêncio. Continuamos a ter as cortinas fechadas e as despesas continuam a chegar. Chegou a hora de sermos ouvidos, de termos respostas, de termos apoios", salientam os promotores, assegurando que "todas as normas de distanciamento social serão devidamente cumpridas".



Tendo em vista a abertura do setor "com toda a segurança", os empresários da animação noturna criaram, no início de junho, um grupo de trabalho com empresários de todo o país para apresentar soluções à Direção-Geral da Saúde e ao Governo.



Estas empresas, encerradas desde março, ficaram de fora do plano do Governo de desconfinamento progressivo, tendo o primeiro-ministro justificado esta medida com a impossibilidade de afastamento físico nas discotecas.



Em declarações à Lusa, Pedro Vieira, que integra o grupo de trabalho que reúne empresários de vários pontos do país, explicou então que, juntamente com a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP), estão a ser trabalhadas soluções e sugestões para apresentar à DGS e ao Governo, de forma a permitir a reabertura destes espaços.



c/ Lusa