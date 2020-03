COVID-19. Encerramentos são úteis se levarem ao isolamento da população

"O esforço é que não sejamos todos infetados num curto intervalo de tempo", razão pela qual as medidas de contenção são as mais necessárias, acrescentou.



Daí que, sublinhou o médico, quando se determinam medidas como o encerramento de escolas, "não é para os alunos irem socializar", mas sim para ficarem em isolamento.



O especialista lembrou que a designação de pandemia se "utiliza quando se dá a disseminação, a multiplicação, do vírus de uma forma não controlada em dois ou mais continentes".



Ao designar como "pandemia" a epidemia do novo coronavírus, a OMS terá tentado transmitir "um alerta muito mais forte, para reforçar as medidas que os diferentes países estão a tomar" para o combater, explicou.



Além do nível de alerta, a OMS quererá também uma "uniformização das medidas" que os países têm adotado. Algo que "não está a acontecer".



"Vemos, por exemplo na União Europeia, coisas muito diversas. Desde países que encerraram as escolas e os espaços públicos numa cidade, só porque tem um caso, outros países, apesar de terem um número de casos significativo, localizam as medidas de contenção", referiu o infeciologista, referindo como exemplo o caso de Espanha.



"Têm medidas de isolamento diferentes, por exemplo, para Madrid e para outras zonas" e "outras cidades e outros países com critérios diferentes", acrescentou Silva Graça.



O especialista considera muito difícil decidir tecnicamente se, por exemplo, as escolas devem ser todas encerradas.



"Não há uma disseminação uniforme neste momento da infeção", afirmou, o que que justifica que não haja uma decisão única para todo o país.



O norte, lembrou Silva Graça, tem sensivelmente o dobro do número de casos em relação a Lisboa, entre ambas as cidades há poucos casos e apenas três no Algarve.



O infeciologista sublinhou ainda que a maioria dos casos em Portugal está relacionada com Espanha e com Itália, o que justifica algum "desfasamento temporal".



"Nesta fase é especulativo adiantar razões" para o inferior número de casos em Portugal e para o que pode vir a suceder nas próximas semanas, acrescentou.



O fator climático, de uma época de maior calor, por exemplo, poderá jogar a favor dos portugueses, mas "não temos a certeza de que isso tenha efetivamente influencia", referiu o médico.



"Não é absoluto que, com a chegada do calor, isto se possa resolver", concluiu o infeciologista.



António Silva Graça admite a existência de sinais de que o vírus oriundo da China já possa ter sofrido mutações. Um dos mais expressivos é o do índice de mortalidade.



"Quando fazemos um ponto da situação percebemos que existe aqui alguma assimetria", referiu, dando como exemplo os casos da Coreia do Sul e da Alemanha - a primeira das quais registou um grande número de infetados e a segunda que está a registar um aumento significativo de casos - "onde a mortalidade é muito baixa".



"Depois temos outras situações, em que se aproxima da mortalidade geral, a da China rondou os 3,5 por cento, em Espanha deve andar pelos 2,5 por cento", acrescentou.



"Hoje percebemos que em Itália estará perto dos 7,5 ou oito por cento".



Para Silva Graça, "existe a possibilidade de o vírus ter sofrido alguma mudança na sua constituição, uma mutação, a qual pode ser responsável por uma mortalidade diferente em diferentes regiões, consoante o vírus que possa circular".



"Mas não é absoluto que seja assim, porque pode ser que nalguns países estejam a ser afetados grupos mais vulneráveis - os mais idosos ou os que têm problemas de saúde mais significativos - e pode ser essa a razão", frisou.



"Têm de se admitir diferentes hipóteses".