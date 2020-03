Covid-19. Escola Profissional de Artes da Covilhã continua aberta

O professor de fagote, que se tornou no quinto caso positivo do novo coronavírus em Portugal, esteve nestas instalações na semana passada.

Deu uma masterclass a 12 alunos que se encontram neste momento em isolamento social.



A segunda escola por onde o docente passou é a ESMAE, no Porto, que suspendeu de imediato a atividade letiva, uma vez que o número de pessoas em isolamento não permitia o normal funcionamento do instituto. Seiscentos profissionais e alunos vão ficar sem aulas pelo menos até próximo dia 18 de março.



Em alerta está também a Escola Profissional Artística do Alto Minho e a Academia de Música de Viana do Castelo. Quatro alunos do ensino secundário e outros seis docentes e funcionários contactaram com o professor de fagote e vão permanecer em casa, durante 14 dias.



Por aqui passam mais de 550 pessoas diariamente. Não foi recomendada, para já, qualquer suspensão ou encerramento.

Em comunicado a direção da Escola diz que o docente de 44 anos está internado no Hospital de São no Porto, "com uma situação clínica estável" e terá sido infetado durante uma estadia em Bérgamo, onde se deslocou para dar uma formação.



Em Manteigas, seis professores da Escola Básica e Secundária estão de quarentena em casa. Estiveram também em Itália, no âmbito de um programa Erasmus. Ninguém está doente. A decisão foi tomada apenas por precaução.