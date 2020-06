Covid-19. Escolas de dança com dificuldades na adaptação à nova realidade

Covid-19. Escolas de dança com dificuldades na adaptação à nova realidadeEm Portugal, há pelo menos 70 mil alunos e cinco mil profissionais num total de quinhentas escolas de dança. Estabelecimentos que estão com sérias dificuldades de adaptação à nova normalidade e com muitos alunos a desistirem.Uma delas é a Ritmos Dance Studio, no Porto, que reabriu na segunda-feira, com os alunos a terem de dançar de máscara.Nos últimos meses valeram a esta escola as sessões via internet. Ainda assim, entre 10 e 15 por cento dos alunos inscritos desistiram e já não vão voltar a dançar.As escolas de dança reclamam uma alteração às regras de funcionamento, neste contexto de pandemia. Foram equiparadas aos ginásios, nas condições exigidas para o regresso à actividade.A plataforma que reúne estes estabelecimentos escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro e ao presidente da república, a pedir mudanças.Em nome desta plataforma, Pedro Fidalgo Marques diz que é preciso ter em conta as características das escolas de dança.Aplicando as mesmas regras que são aplicadas aos ginásios, Pedro Fidalgo Marques diz que muitas escolas de dança não vão sobreviver.Reportagem de Marta Pacheco.