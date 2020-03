Covid-19. Escolas do Porto isolam alunos, funcionários e professores

No Porto estão 40 pessoas - entre alunos, professores e funcionários - estão em isolamento. Mas há no total 600 pessoas sem aulas. Um professor de música infetado com o Covid-19 levou ao encerramento da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo da cidade do Porto. Mas este professor deu também aulas numa escola da Covilhã e em duas escolas de Viana do Castelo, que por enquanto não vão encerrar.