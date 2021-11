Covid-19. Especialista equaciona "tampão pós-festas" para conter pandemia

Bernardo Gomes considera também que se devem fazer testes rápidos antes dos encontros de Natal, para avaliar a infecciosidade.

O médico de saúde pública elogia a medida do Estado voltar a comparticipar os testes rápidos de antigénio, considerando que é "um dos pilares" do combate à pandemia que tinha de ser restabelecido.

Um novo apoio à testagem massiva permitirá ter uma maior noção das cadeias de transmissão que podem estar a escapar, dados a taxa de positividade dos testes que estão ser feitos.





O sistema tem ainda a vantagem de, no caso de haver alguma dúvida, rapidamente se conseguir fazer um teste e assim saber se se é infeccioso ou não.



Um passo essencial para aquele que deve ser o objetivo agora, o de “comprimir o comboio da infeção”.



Bernardo Gomes considera que é necessária cautela, mas realça que há lugar também a optimismo e calma, porque a vacinação permite que as infeções tenham um menor impacto do que o verificado no ano passado.