Covid-19. Especialista explica resistência de idosos ao confinamento

Existem, também, muitos idosos que vivem sozinhos, sem apoio de familiares, pelo que têm de sair à rua para adquirir os bens essenciais à subsistência.



Maria João Quintela considera que, neste tempo de pandemia e confinamento, "seria necessário encontrar formas de conseguir que as pessoas percebessem melhor a mensagem", tornando-as mais explícitas, por exemplo.



Alerta para o maior isolamento dos idosos, o que propicia uma maior dificuldade em conciliar atividades que impeçam outras doenças de se desenvolver. O confinamento altera em muito a resiliência dos mais velhos face à depressão, às doenças crónicas, às doenças cardiovasculares e à diabetes.



É essencial ocupar o tempo com alguma atividade física, com especial cuidado à prevenção de quedas. Manter uma alimentação mais simples rica em verduras e em fruta, evitando as gorduras e os doces e beber muitos líquidos.



Maria João Quintela reforça a necessidade de ficarem em casa, mas continuarem a ter contactos sociais, à distância, com familiares e amigos, não se deixando deprimir.