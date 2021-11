Covid-19. Especialistas consideram inevitável atingir os 480 casos por 100 mil habitantes em dezembro

Atualmente, a incidência a nível nacional é de 203 infetados por cem mil pessoas com forte tendência de crescimento. Tal como no caso do R(t) que está agora em 1,17.



Alguns especialistas consideram que estes valores são demasiado otimistas e prevêem um agravamento ainda mais forte da pandemia no país. Consideram que, mesmo com medidas de aplicação imediata, é inevitável que o país chegue a dezembro com 480 casos por 100 mil habitantes.



Mas o imunologista Miguel Prudêncio considera que este Natal será muito mais seguro do que o anterior.