Covid-19. Especialistas e políticos reúnem-se para ponto de situação no Infarmed

São retomadas esta sexta-feira as reuniões na sede do Infarmed, em Lisboa. Peritos da área da saúde e políticos fazem o ponto da situação da evolução da covid-19 em Portugal. Acompanhamos aqui a sessão.

9h15 - Ministro da Saúde dá início à reunião



A reunião no Infarmed já está a decorrer. No discurso de abertura, o ministro da Saúde afirmou que Portugal “já estava habituado a viver no inverno com uma ampla panóplia de infeções respiratórias víricas, à cabeça das quais estava a gripe”.



“O facto de se ter juntado a covid-19 não tornou a nossa vida mais fácil e, por isso, temos que avaliar com muito rigor a situação”, sublinhou Manuel Pizarro.







9h00 - Políticos e peritos regressam ao Infarmed

Durante a pandemia, as várias reuniões na sede do Infarmed serviram de base às decisões que o Governo tomou para travar os contágios.



O primeiro-ministro estará presente na reunião, com início marcado para as 9h00.O ministro da Saúde reiterou na quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros, que o Governo não tem a intenção, “pelo menos no curto prazo”, de repor o estado de alerta e impor restrições sanitárias para conter a covid-19.“Não há nenhuma intenção nem necessidade de regressar, pelo menos a curto prazo, a medidas que envolvam estado de alerta ou imposições em matéria de saúde pública. Isso está completamente afastado”, disse o ministro em conferência de imprensa, em Algés.O governante garantiu, todavia, que a situação continua a ser monitorizada e anunciou que será divulgado um plano de intervenção para o inverno, "a tempo de prevenir o pico de infeções respiratórias".Ao anunciar, há uma semana, a sessão desta sexta-feira, Manuel Pizarro afirmou que este serua um evento pontual, sustentando que "não há nenhum indicador" que justifique reuniões regulares.Na quinta-feira, foi anunciado que a vacinação de reforço contra a covid-19 vai ser disponibilizada a pessoas com 50 anos ou mais.“Estamos próximos dos dois milhões de portugueses que já se vacinaram contra a gripe e contra a covid-19”, fez notar o ministro da Saúde.Nos últimos dias, vários hospitais da região de Lisboa têm alertado para a pressão nas urgências e temem novos constrangimentos. De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal registou, entre 25 e 31 de outubro, 5.920 infeções pelo SARS-CoV-2.