Covid-19. Especialistas em saúde querem mais autonomia para os cidadãos

Medidas apresentadas na reunião de hoje no Infarmed entre peritos e Governo.



Em cima da mesa, não foram colocadas novas medidas de contenção... perante o atual cenário.



Mas foram deixados alertas. O foco deixa de estar no número de casos mas sim nos internamentos em cuidados intensivos e no índice de transmissibilidade.



Se for atingido o valor de 70% do limite doentes Covid em UCI ou seja, 179 camas ocupadas numa média de 5 dias com o RT acima de 1, as restrições podem voltar.