Covid-19. Especialistas preocupados com portugueses que concordam com alívio de restrições

É com preocupação que os especialistas olham para os dois terços de portugueses que concordam com o alívio de restrições no Natal. Sobre os inquiridos que têm reservas sobre a vacinação, os especialistas acreditam que, com o tempo e com uma comunicação eficaz, a recetividade pode aumentar.