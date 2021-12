Covid-19. Especialistas prevêem explosão no número de novos casos

Os números começaram a descer no dia de Natal, fruto da menor testagem, e voltaram a subir até terça-feira.



No total, entre os dias 21 e 27 de dezembro, as autoridades de saúde registaram mais de 58 mil casos positivos e 94 mortos.



Apesar disso, foi residual o aumento de doentes internados, apenas mais dez, e houve mesmo uma descida no número de infetados que precisam de cuidados intensivos.