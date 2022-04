Covid-19. Está a aumentar incidência e o índice de transmissibilidade

Apesar da queda acentuada no número de testes, a infeção por Covid-19 está a aumentar. Segundo o relatório das Linhas Vermelhas, registou-se na última semana uma incidência de 583 casos por 100 mil habitantes com subida também do Índice de Transmissibilidade. O RT nacional apresenta um valor de 1, mas está a aumentar no Norte, Centro e Alentejo.