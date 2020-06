Covid-19. Está em vigor a aplicação de multas a quem não cumprir regras

Já está em vigor a aplicação de multas a quem não cumprir as regras definidas pelo Governo para as fases de calamidade, contingência e alerta. As multas variam entre os 100 e os 500 euros no caso de pessoas singulares e entre 1000 e 5000 euros para empresas.