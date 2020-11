Covid-19. "Estamos a correr atrás do prejuízo há várias semanas"

Na RTP3, o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública afirmou que o país já "está a correr atrás do prejuízo há várias semanas", em matéria de resposta ao recrudescimento das infeções pelo SARS-CoV-2. Ricardo Mexia considerou as restrições agora adotadas pelo Conselho de Ministros "um passo para tentar conter a situação".