Covid-19. Estão internados três dos utentes do Lar da aldeia do Manigoto

Estão internados três dos utentes do Lar da aldeia do Manigoto, em Pinhel. Os restantes 11 estão confinados no interior da instituição. Estão todos infetados com o novo coronavírus, assim como 4 das 8 funcionárias. O contágio terá tido origem num utente do apoio domiciliário que acabou por morrer.