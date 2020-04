Covid-19. Estivadores alertam para o risco de portos pararem

", garantiu o líder sindical."Em Lisboa já estamos limitados ao mínimo. Leixões está a funcionar sem nenhum tipo de cautela, digamos assim. Eu temo que daqui a pouco tempo algum problema de maior aconteça e que impossibilite os portos de fazerem o seu serviço normal", advertiu o presidente do SEAL.Segundo António Mariano,

Se a doença se propagar entre os estivadores, como não há equipas de reserva em casa, a operação nos portos para, avisou.





", considerou.António Mariano falava numa audição conjunta da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, sobre "a ameaça de insolvência" da A-ETPL", onde foram também ouvidos o membro do Conselho de Administração da Yilport Holding (operadora de terminais portuários), Diogo Marecos, e a presidente do Conselho de Administração do Porto de Lisboa, Lídia Sequeira.