Covid-19. Estudo em Santa Maria revela baixa percentagem da infeção em grávidas

O trabalho, publicado no, revela que das 428 grávidas assintomáticas que deram entrada no Hospital Santa Maria, entre 3 de abril e 31 de maio, e que realizaram o teste à covid-19, apenas duas deram positivo (0,47 por cento).





O diretor do Serviço de Obstetrícia do CHULN, que integra o Hospital Santa Maria, Diogo Ayres de Campos, afirmou, em declarações à agência Lusa, que os resultados deste trabalho traduzem "um pouco da realidade da região de Lisboa e Vale do Tejo, em que a maior parte das mulheres em idade reprodutora estão assintomáticas".

", adiantou o diretor do serviço, que foi dos primeiros a permitir a presença de acompanhantes na sala de partos.Na altura da elaboração deste relatório, o país tinha registado 37.036 casos (prevalência de 0,36 por cento) e 1520 mortes associadas.", lê-se no artigo.A 27 de abril, começaram a ser rastreados "todos os acompanhantes para permitir que a grávida fosse acompanhada durante o trabalho de parto e tivemos também uma incidência baixa de pessoas positivas e também todas assintomáticas", adiantou.Já dos 221 acompanhantes assintomáticos que realizaram o teste, três tiveram resultados positivos (1,36%).

Números animadores



"Uma baixa prevalência de infeção SARS-CoV-2 foi encontrada na nossa população de mulheres grávidas assintomáticas, números que não eram diferentes dos da população em geral. Prevalências muito maiores foram registadas em grávidas assintomáticas em dois centros americanos (Nova Iorque - 13,5 por cento e Southern Connecticut - 2,9 por cento e num centro do norte de Portugal que foi particularmente afetado pela Covid-19 (11,7 por cento)", conclui o estudo.



Os testes continuam a ser realizados e ultimamente há "um número bocadinho maior de casos", observou.No total, foram testadas até agora cerca de 700 grávidas e os casos positivos continuam a não chegar a uma dezena, sempre tratados com circuitos próprios de isolamento e segurança. Em 400 testes feitos a acompanhantes, foram detetados quatro positivos (um por cento)."Temos neste momento nove senhoras que deram positivo, mas todas assintomáticas, e tiveram um parto sem intercorrências e o recém-nascido deu negativo", salientou.Questionado sobre o primeiro bebé que nasceu em Portugal infetado com o novo coronavírus durante a gravidez, Diogo Ayres de Campos afirmou que são casos muito raros.", adiantou.Segundo o obstetra, a maior parte das mulheres ainda manifesta receio de contrair covid-19 porque ainda persiste a ideia de que pode ser uma coisa grave para a gravidez e para o recém-nascido.Por isso, é importante passar-lhes uma mensagem de tranquilidade, uma vez que "esta situação se vai prolongar com certeza durante mais uns meses".Apesar de ainda se saber pouco sobre quando se adquire a infeção no início da gravidez, porque ainda não houve tempo suficiente para as grávidas terem os bebés, já se pode dar "alguma tranquilidade à grande maioria das grávidas" que contraem a infeção no último trimestre da gravidez.