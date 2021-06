Covid-19. Europeus conscientes dos esforços da UE para combater a pandemia

Pelo contrário, em Portugal, a maioria (53%) está satisfeita mas 47% dos portugueses pediam mais da resposta europeia.Quase 60 por cento dos portugueses estão satisfeitos com a solidariedade europeia que se verificou durante esta crise pandémica.Os europeus e os portugueses identificam o acesso rápido a vacinas seguras e eficazes para todos os europeus como a prioridade mais importante nesta crise. Logo seguida da necessidade de investir mais dinheiro na economia para uma recuperação sustentável e justa.É que de acordo com o Eurobarómetro, 36 por cento dos portugueses viram a sua a situação financeira atingida durante a pandemia e 38 por cento ainda admitem que efeitos negativos nos rendimentos futuros.Apesar do impacto financeiro da pandemia, a maioria dos europeus (58%) acredita que os benefícios para a saúde compensam os prejuízos económicos que as medidas restritivas causaram e ainda podem causar. São 61% os portugueses que pensam desta forma.Quando questionados, concretamente, sobre as prioridades para o Parlamento Europeu, os portugueses elegem medidas para apoiar a economia e criar empregos (60%), assim como medidas para combater a pobreza e a exclusão social (57%).Ao nível europeu, os cidadãos querem que os eurodeputados coloquem a saúde pública como primeira prioridade (49% na média europeia, 38% em Portugal). Seguem-se a luta contra a pobreza e a exclusão social (39%), medidas para apoiar a economia e criar novos empregos (39%), bem como medidas contra as alterações climáticas (34% a nível europeu e 39% em Portugal).









Ficha Técnica



O Eurobarómetro de Primavera 2021 do Parlamento Europeu foi realizado entre 16 de março e 12 de abril de 2021 nos 27 Estados-Membros da UE. O inquérito foi feito presencialmente e completado com entrevistas online, quando necessário, devido à situação de pandemia. No total, foram realizadas 26.669 entrevistas.