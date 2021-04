Covid-19. Expetativa dos municípios com mais casos do que o limite imposto pelo Governo

O presidente da Câmara de Rio Maior espera que não seja necessário dar um passo atrás.Filipe Santana Dias diz à Antena 1 que têm sido realizadas mais ações de testagem e de fiscalização, mas que isso ainda não se traduz em menos casos de infeção.O presidente da câmara de Rio Maior refere que um eventual retrocesso no plano de desconfinamento teria um impacto muito negativo na imagem do concelho, com graves consequências, a nível económico.Também na lista vermelha, de maior incidência de Covid 19, está o concelho do Alandroal, no Alentejo.Nesta altura, tem apenas quatro casos ativos. Por isso, o presidente da câmara acredita que o concelho vai sair do mapa de risco. João Grilo também defende alterações à fórmula de cálculo dos concelhos onde o contágio é mais provável.O autarca do Alandroal avisa que um eventual travão no plano de desconfinamento terá um grande impacto, sobretudo no sector da restauração.