Covid-19. Fábrica de sapatos com dezenas de trabalhadores em quarentena

O homem que está internado no Hospital de S.João, no Porto, regressou há poucos dias da feira de sapatos de Milão. Há uma semana, ter-se-á dirigido a um hospital com sintomas semelhantes a uma gripe. Foi medicado e mandado embora.



Só quando os sintomas se agravaram, foi internado no hospital de referência para os casos de infeção com o novo coronavírus.