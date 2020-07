Covid-19. Feira do Livro do Porto vai cumprir todas as medidas de segurança

Foto: Estrela Silva - Lusa

A imunologista Maria de Sousa, que morreu em abril, vítima da Covid-19, vai ser lembrada na Feira do Livro do Porto. A feira vai ocupar mais espaço nos Jardins do Palácio de Cristal para cumprir todas as regras sanitárias.