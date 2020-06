Covid-19. FNAM considera que pandemia "pôs a nu deficiências"





"No entanto, também pôs a nu algumas das suas deficiências, consequência de anos de políticas governativas desinvestidoras do SNS, do subfinanciamento crónico das instituições e de práticas de gestores incompetentes, politicamente nomeados para os vários órgãos da administração regional e local", acrescenta a estrutura sindical. "A situação criada pela pandemia da SARS-CoV-2 confirmou, sem qualquer dúvida, a qualidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a competência e capacidade de abnegação de todos os seus profissionais", lê-se em comunicado da FNAM enviado às redações., acrescenta a estrutura sindical. "A Carreira Médica, pensada e definida em 1961, tem sido alvo de consecutivos ataques por parte de interesses particulares, que a veem como uma área de negócio crescente e que negam o direito de acesso universal à saúde", aponta a Federação Nacional dos Médicos.





"O contexto de pandemia que temos vivido veio pôr a descoberto uma série de problemas inerentes ao trabalho dos médicos: a falta de material e equipamentos, as longas horas de trabalho, o incumprimento dos descansos legalmente previstos, a exposição direta ao risco de infeção por agentes biológicos, a exaustão física e psicológica – o que tem agravado a desmotivação, arrastada desde há muito, por sentimentos de desvalorização".



Ainda segundo a estrutura, "os médicos têm sido sucessivamente desconsiderados, desmotivados e mesmo maltratados, levando-os a crer que o SNS não lhes reserva qualquer perspetiva de futuro, em termos de desenvolvimento da sua carreira e remuneratórios".



"Desde a crise de 2012, que os médicos foram o grupo profissional que mais perdeu poder de compra".



A FNAM propõe "a reestruturação da Carreira Médica e das respetivas grelhas salariais, que se considere a profissão médica como sendo de risco e penosidade acrescidos, um programa de recuperação das listas de espera e da atividade assistencial em atraso, a valorização do trabalho realizado em Serviço de Urgência, a adoção do regime de trabalho em dedicação exclusiva, majorada e opcional, a criação de equipas dedicadas ao Serviço de Urgência e a revisão e reformulação do atual processo de reforma hospitalar".