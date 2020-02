Covid-19. Francisco George diz que é o tempo da Ciência

"Covid-19", o nome nasce do acrónimo em inglês da expressão "doença por corona vírus".Na abertura do encontro, o diretor da OMS anunciou que dentro de um ano e meio poderá estar disponível uma vacina para travar a doença.O líder da OMS avisou também que o novo vírus é "mais poderoso do que qualquer ataque terrorista" e defendeu a necessidade de utilizar "todas as armas disponíveis" para o combater.Francisco George, especialista em saúde pública e antigo diretor geral da Saúde, refere que é o tempo da Ciência com a troca de informação entre cientistas, investigadores e peritos de saúde pública.



Segundo um comunicado da OMS, os especialistas vão basear-se na pesquisa do coronavírus da síndrome respiratória aguda (SARS) e no coronavírus do médio oriente para identificar lacunas e prioridades de investigação.



o objetivo é que haja coordenação na investigação para que se descubra a fonte exata do surto, que começou na cidade chinesa de wuhan, bem como acelerar o desenvolvimento de uma vacina e de medicamentos específicos.



A OMS espera que deste fórum resulta uma agenda global de investigação sobre o novo coronavírus, com prioridades e projetos definidos.