Covid-19. GNR impediu mais de mil entradas e saídas da AML

Entre 21 e 27 de junho registou-se até um aumento no número de saídas da Área Metropoliatana de Lisboa.



Assim, 1095 pessoas foram impedidas de entrar ou sair da área metropolitana de Lisboa no passado fim de semana.



Resultado de 140 operações da GNR no controlo as restrições impostas no controlo da pandemia.



No total foram fiscalizados mais de 14 mil veículos e 68 pessoas foram multadas por incumprimento de medidas relacionadas com a covid-19.



As restrições decretadas pelo governo por causa da pandemia vigoraram desde as 15h00 de sexta-feira até às seis da manhã de segunda-feira.



Ao supremo tribunal administrativo chegaram duas intimações urgentes que punham em causa a legalidade destas restrições.



O tribunal considerou, porém, que as medidas impostas pelo governo têm sustentação legal.