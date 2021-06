Covid-19. Golegã e Odemira vão manter-se na 3.ª fase do desconfinamento

Sem registo de concelhos a recuar no plano de desconfinamento, a reavaliação da situação epidemiológico e a atualização do mapa de risco da covid-19 teve em conta "os dados de hoje e as novas regras para territórios de baixa densidade", revelou fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros.

Na conferência de imprensa realizada após a reunião do Conselho de Ministros, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o primeiro-ministro, António Costa, disse que a atual matriz de risco se vai manter, mas vai passar a diferenciar os territórios de baixa densidade populacional, em relação aos restantes, que só recuam no desconfinamento se excederem o dobro do limiar de risco atualmente fixado, ou seja, em vez de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes passam para 240 casos por 100 mil habitantes.

Assim, dos 278 concelhos de Portugal Continental, apenas dois - Golegã e Odemira - continuam sujeitos a medidas mais restritivas, enquanto a maioria (276) fica na 4.ª e última fase do atual plano de desconfinamento.

Em relação à semana passada, Arganil vai avançar diretamente da 2.ª fase, de 05 de abril, para a 4.ª fase, de 01 de maio, enquanto Montalegre sai do 3.º patamar, de 19 de abril, para se juntar à maioria dos concelhos do continente.

"Em termos globais, há basicamente uma estabilização" relativamente há semana passada, afirmou António Costa, em resposta às questões dos jornalistas, sem detalhar qual a atualização feita ao mapa de risco da covid-19, informação que foi enviada posteriormente.

Relativamente aos concelhos em alerta por registarem mais de 120 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, Lisboa, Salvaterra de Magos e Vale de Cambra mantêm-se nessa situação, a que se juntam Braga, Cantanhede e Castelo de Paiva.

No total, a lista dos territórios em alerta inclui seis municípios, menos um do que os sete registados na semana passada, após se verificar que Chamusca, Tavira, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva saíram desta situação epidemiológica.

Além da diferenciação para os territórios de baixa densidade, o Governo anunciou hoje duas novas fases de desconfinamento, uma a partir de 14 de junho e outra a partir de 28 de junho, com o alívio das medidas de restrição, inclusive no teletrabalho, no funcionamento do comércio e da restauração.