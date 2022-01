Covid-19. Governo anuncia conclusões do Conselho de Ministros

Um dia depois da reunião com especialistas no Infarmed para debater a situação da pandemia de covid-19 em Portugal, o Governo esteve reunido esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Entre as decisões anunciadas por António Costa estão o regresso às aulas a 10 de janeiro, o fim do isolamento de turmas e o prolongamento do teletrabalho até dia 14.

Mais atualizações

13h26 – Avaliação à pressão dos serviços de saúde “vai prosseguir”, garante Governo



Questionado sobre uma possível mudança nas “linhas vermelhas” relativas aos números de hospitalizações, ontem sugerida por especialistas no Infarmed, António Costa afirmou que “neste momento, felizmente, não estamos numa situação de pressão sobre os internamentos, quer em Cuidados Intensivos, quer em cuidados gerais”.



No entanto, “se a situação se alterar”, o Governo terá em conta os diferentes indicadores, nomeadamente a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. “Essa avaliação vai prosseguir, naturalmente”, assegurou.







13h19 – Não há ainda data para fim das novas medidas



Questionado sobre a validade das novas medidas hoje anunciadas, António Costa respondeu que “as medidas estarão em vigor pelo tempo que for necessário estarem em vigor”.



“O que desejamos todos é que a evolução da pandemia não nos faça regredir neste avanço prudente e cauteloso que agora temos”, acrescentou.







13h18 – Certificado digital atualizado após “14º dia após administração da dose de reforço”



Sobre os certificados de vacinação, o primeiro-ministro voltou a repetir que “continuará a ser exigido para acesso a restaurantes, em estabelecimentos turísticos, espetáculos culturais, para eventos com lugares marcados e para ginásios”.



“O certificado digital terá a indicação da terceira dose ao 14º dia após a administração da dose de reforço”, indicou Costa.







13h16 – DGS tem “autonomia técnica” e as normas não são “orientações” do Governo



Questionado sobre a “desagregação de dados” da DGS, António Costa referiu que a Direção-Geral da Saúde “é um organismo da Administração Pública Central, mas é uma direção-geral que tem características especiais”, como um “elevado grau de autonomia técnica”.



“É essencial preservar essa autonomia técnica para que todos os cidadãos tenham confiança no que diz a DGS, que é determinado pelo melhor conhecimento científico (…) e não por opção política do Governo”.



Com isto, o primeiro-ministro quis deixar claro que “o Governo não dá orientações à DGS em matérias que cabem à sua autonomia técnica” e que os “dados são divulgados de acordo com aquilo que tecnicamente a DGS entende adequado”.







13h11 – Governo prevê “pico de afluência” aos centros de vacinação



Portugal tem atualmente a capacidade para administrar cerca de 94 mil vacinas por dia, afirmou o primeiro-ministro.



“Prevemos que haja um pico de afluência” aos centros de vacinação nos próximos tempos, continuou, uma vez que os professores estão a ser convocados para a inoculação e que estamos perante “uma forte adesão ao reforço vacinal”.







13h08 – Governo não pode alterar lei eleitoral, mas está a analisar formas de “garantir a segurança” de todos os eleitores



Quanto ao dia das eleições, António Costa recordou que “a nossa lei eleitoral regulamenta quase ao pormenor todo o processo eleitoral” e só a Assembleia da República, em condições normais, “pode proceder a alteração dessa legislação”.



“Há soluções interessantes que têm sido aventadas mas que, infelizmente, o Governo não pode adotar. E aparentemente a Assembleia da República também não pode”, explicou Costa.



O primeiro-ministro continuou, dizendo que tem de se fazer “tudo dentro do quadro da lei” para assegurar que “todas as pessoas possam exercer o seu direito de voto” e garantir que “todos aqueles que exercem o direito de voto o fazem em segurança e que não deixarão de votar por terem receio de poderem ser contaminados”.



Por essa razão, o Governo solicitou à Procuradoria-Geral da República na quarta-feira um parecer “com caráter de urgência”, para que fique claro em que condições “é suscetível da limitação do direito de voto por facto de haver isolamento profilático”.



Além disso, as autoridades estão a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios para “aumentar o mais possível o número de mesas para o voto antecipado que pode ser exercido no dia 23”.



Vai ser ainda analisado “qual a melhor forma de nos organizarmos para que, quem estiver isolado, (…) o possa fazer em segurança, para os próprios e para os outros”.



“Uma medida que vamos tomar também é priorizar a administração da dose de reforço a todos os cidadãos que vão cumprir o seu dever cívico de integrar mesas de voto”, acrescentou, explicando que o objetivo é que estas pessoas “estejam mais protegidas” visto que vão estar em contacto com muitas outras pessoas.







13h04 – Novas medidas só entram em vigor a partir de dia 10 de janeiro



Questionado pela RTP quando entram as novas medidas em vigor, António Costa esclareceu que as regras “aprovadas a 21 de dezembro estão em vigor até dia 10” de janeiro e, por isso, as restrições apresentadas esta quinta-feira só passam a ser impostas a partir desse dia.



Quanto ao isolamento de turmas escolares, o primeiro-ministro recordou que “decorre das normas gerais da Direção-geral da Saúde”.



E, de acordo com essas normas da DGS, “quem tem dose de reforço nunca fica isolado”, e “só há isolamento na situação de coabitantes”.



“Portanto, se uma criança testar positivo, as outras crianças daquela turma deixam de ter que ficar isoladas. A não ser de alguma delas for coabitantes, como um primo ou um irmão”, voltou a explicar António Costa.



Contudo, se “as outras crianças também testarem positivo” é óbvio que “também terão de ficar em isolamento”.



E, no caso das crianças que fiquem em isolamento, os “apoios aos pais mantêm-se”.







13h03 – Outras medidas que continuarão em vigor



O certificado digital vai continuar a ser obrigatório para o acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos, alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.



Já a testagem continua a ser obrigatória para quem não tem ainda a dose de reforço da vacina há pelo menos 14 dias, no acesso a: lares, visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde, grandes eventos e eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e, por fim, a recintos desportivos (salvo decisão em contrário por parte da DGS).







13h02 – Controlo nas fronteiras mantém-se



O controlo nas fronteiras vai manter-se, continuando a ser exigido teste obrigatório para todos os passageiros de voos que cheguem a Portugal.



Vão ainda manter-se as sanções para as companhias de aviação que não cumpram com as medidas.







13h01 – Bares e discotecas reabrem a 14 de janeiro mas é necessário teste negativo para entrar



Os estabelecimentos comerciais vão manter o limite de lotação de uma pessoa por cinco metros quadrados.





"Nos estabelecimentos comerciais vão acabar as proteções de saldos e promoções, mas vai manter-se uma limitação de uma pessoa por cada cinco metros quadrados, que era uma limitação que já existia no passado", anunciou o primeiro-ministro.





Os bares e discotecas têm permissão para reabrir a partir de 14 de janeiro, mas será necessário um teste negativo para entrar nestes espaços.



Mantém-se a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública.







12h59 – Teletrabalho prolongado até dia 14 de janeiro



António Costa anuncia que a obrigatoriedade de teletrabalho será prolongada até dia 14 de janeiro. A partir dessa data, o teletrabalho passará a ser apenas recomendado.







12h57 – Aulas serão retomadas já no dia 10 de janeiro, anuncia o primeiro-ministro



Quanto às escolas, António Costa diz haver condições para o regresso às aulas já no dia 10 de janeiro, tal como previsto.



Além disso, “de acordo com a nova norma da DGS, quando houver um aluno infetado na turma, não há o isolamento de toda a turma”.



“Mas vamos continuar a atuar com prudência e, por isso, em paralelo com a operação de vacinação” de crianças dos cinco aos 11 anos e do pessoal e não docente, “iremos também proceder nas próximas duas semanas à testagem dos professores e dos auxiliares e assistentes operacionais das escolas”, anunciou o PM.







12h54 – Novas medidas para quem já tem terceira dose da vacina



O primeiro-ministro avança que, apesar de nos próximos dias e ao longo das próximas semanas ser de esperar um “crescimento significativo” de novos casos, “podemos avançar com cautela”.



Significa isto que “o Governo regista as novas normas adotadas pela Direção-Geral da Saúde em matéria de isolamento”, que indica que apenas irá para isolamento quem teste positivo ou quem coabite com pessoas que testaram positivo. Ou seja, um contacto em ambiente de trabalho, por exemplo, não determina o isolamento.



Também as pessoas que já tenham dose de reforço da vacina ficam isentas de isolamento.





Estas medidas fazem com que 267.315 pessoas vejam agora o seu período de isolamento reduzido ou terminado.





As pessoas com dose de reforço há mais de 14 dias ficam igualmente isentas de testagem para entrar em locais onde esta é atualmente exigida.







12h48 – Transmissibilidade da Ómicron “não se reflete nos efeitos mais graves da pandemia”



Depois da reunião no Infarmed, o Governo fez a avaliação do situação e constatou que, apesar de a variante Ómicron ter já 90 por cento de prevalência em Portugal, a sua maior transmissibilidade “não se reflete nos efeitos mais graves da pandemia”.



António Costa relembra que o país “tem prosseguido a muito bom ritmo o processo de vacinação”, com uma média de 84 mil inoculações por dia”. Com o esquema primário completo está agora 89 por cento da população.



Houve também uma “subida muito significativa da testagem”, que foi neste janeiro cinco vezes superior à de janeiro do ano passado. A 30 de dezembro de 2021 foi alcançada o recorde diário de testagem, com 402 mil testes.



Também o controlo de fronteiras tem sido reforçada, com mais de 1.200.000 passageiros e 11 mil voos fiscalizados desde 1 de dezembro.







12h46 – Começa o briefing após o Conselho de Ministros

António Costa anuncia as conclusões da reunião do Governo.

Regresso às aulas deverá ser tema central





A reunião do Executivo de António Costa decorreu cerca de duas semanas após o Conselho de Ministros de 21 de dezembro, que aprovou novas restrições e antecipou outras medidas para responder ao agravamento da pandemia da covid-19, devido à variante Ómicron do coronavírus.O recomeço das aulas foi tema central deste encontro, tendo já sido debatido na sessão de quarta-feira sobre a situação da covid-19 em Portugal, no Infarmed.Portugal está, neste momento, em situação de calamidade. As restrições terminarão no próximo domingo, de acordo com a resolução aprovada em 21 de dezembro.