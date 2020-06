Covid-19. Governo apresentou programa social "Bairros Saudáveis" como forma de prevenção

O projeto do Governo vai ser implementado a nível nacional entre este ano e no próximo e terá uma verba de 10 milhões de euros.



Os fundos devem ser aplicados em projetos promovidos a nível local e que contem com a participação ativa das comunidades.



Helena Roseta, coordenadora do projeto, foi convidada no Bom Dia Portugal, e contou em que consiste o projeto no terreno.