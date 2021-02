Covid-19. Governo aprova alterações ao apoio excecional aos pais

Foto: António Cotrim - Lusa

O Conselho de Ministros aprovou esta tarde as alterações ao apoio às famílias que vão permitir que os pais com filhos na escola até ao final do 1.º ciclo e as famílias monoparentais possam optar pela medida ou pelo teletrabalho.